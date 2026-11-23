A programação de Natal da Maringá Encantada 2026 começou no Parque do Japão neste sábado, 21, reunindo cerca de 8 mil pessoas em uma noite de atrações culturais, música e confraternização. Moradores e visitantes aproveitaram o espaço decorado especialmente para o período natalino, que ganhou ainda mais brilho com a chegada do Papai Noel e uma programação preparada para toda a família. O evento também marcou mais um momento de celebração em um dos espaços mais tradicionais da cidade, que todos os anos recebe famílias para vivenciar a magia do Natal.

A noite começou com a apresentação da banda Stone. Na sequência, o público acompanhou a chegada do Papai Noel e apresentações que valorizaram a cultura japonesa. O grupo Wakadaiko levou ao parque a força e a energia dos tradicionais tambores japoneses. Já o grupo Saikyou apresentou o Yosakoi Soran, dança que combina movimentos tradicionais japoneses com coreografias contemporâneas. As famílias também tiveram a oportunidade de interagir com o bom velhinho e registrar o momento.

O prefeito Silvio Barros falou sobre a importância de manter viva a tradição do Natal no Parque do Japão e proporcionar momentos de encantamento para as famílias maringaenses e visitantes. “O Natal tem essa capacidade tão bonita de aproximar as pessoas, reunir as famílias e renovar sentimentos de alegria e esperança. Maringá é uma cidade de gente forte, acolhedora e que sabe se unir para fazer acontecer. O Parque do Japão é um lugar muito especial para todos nós, e ver esse espaço iluminado, cheio de vida e recebendo pessoas de todas as idades é motivo de muita alegria. Preparamos uma programação para que as famílias possam viver momentos inesquecíveis, criar boas lembranças e celebrar juntas essa época tão especial do ano. Maringá merece esse encanto, e queremos compartilhar tudo isso com a nossa população e com quem vem nos visitar.”

A decoração natalina foi outro destaque da programação. Com árvore de Natal gigante, estruturas iluminadas, rio iluminado e pórticos decorativos, o Parque do Japão ganhou um cenário especial para receber moradores e visitantes durante o período natalino.

Moradora de Umuarama, Maiara Mori viajou até Maringá especialmente para conhecer a programação natalina do Parque do Japão. Apaixonada pelo Natal, ela conta que tinha boas expectativas e ficou encantada com a experiência. “Eu sou apaixonada pelo Natal e sabia que encontraria uma decoração linda aqui. Valeu muito a pena vir de Umuarama para viver esse momento. O parque está maravilhoso, cada detalhe é encantador e o clima de Natal deixa tudo ainda mais especial. É uma experiência que realmente faz a gente entrar no espírito natalino”, destaca.

Aos 80 anos, a moradora de Maringá Clausa Figueiredo mantém a tradição de visitar o Parque do Japão todos os anos durante a programação natalina. Nesta edição, reuniu filhos e netos para aproveitar a celebração. “É um momento muito especial, porque a gente pode reunir toda a família, apreciar essa decoração linda e entrar no clima do Natal. Venho todos os anos e faço questão de trazer meus filhos e netos para compartilhar essa alegria. É muito bonito ver o parque assim, cheio de luzes e de famílias aproveitando juntas. É uma programação que já faz parte da nossa tradição”, conta.

Funcionamento – Com o início da programação natalina, o Parque do Japão passa a funcionar diariamente, das 9h às 23h. O espaço permanecerá fechado apenas nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Presenças – Estiveram presentes no evento a primeira-dama e presidente do Pra Somar, Bernadete Barros; a vice-prefeita, Sandra Jacovós; o deputado federal Ricardo Barros; o deputado federal e senador eleito Arthur Lira; o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá (Acim), José Carlos Barbieri; secretários municipais e demais representantes.