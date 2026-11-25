A Câmara Municipal de Maringá perdeu a certificação de qualidade no ciclo de 2026 do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). Apesar de ter registrado um índice geral de transparência de 96,27% — considerado “Elevado” e numericamente superior aos 95,04% obtidos em 2025 —, o Legislativo maringaense não recebeu nenhum dos selos concedidos pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) por não cumprir integralmente as exigências obrigatórias do programa.Guia turístico Maringá

Em 2025, a casa de leis havia sido condecorada com o selo Diamante, o grau máximo de reconhecimento concedido a órgãos que combinam pontuação geral de excelência com o atendimento total aos itens considerados indispensáveis. No entanto, na avaliação deste ano, o município alcançou apenas 96,15% de conformidade nos critérios essenciais.

A regra do programa – De acordo com as normas e a cartilha oficial do PNTP, o descumprimento de qualquer subitem classificado como “essencial” desqualifica automaticamente a instituição para o recebimento das premiações, independentemente de quão alta seja a sua nota final.

A metodologia do Radar da Transparência estabelece que, para que um órgão público seja agraciado com os selos Diamante (índice de 95% a 100%), Ouro (85% a 94%) ou Prata (75% a 84%), é “indispensável” e obrigatório que o nível de atendimento aos critérios essenciais seja de exatos 100%.

Ao falhar em cumprir 3,85% dessas obrigações fundamentais, a Câmara de Maringá foi rebaixada para a faixa de nível “Elevado”. Essa categoria agrupa os portais públicos com pontuação acima de 75%, mas que apresentam menos de 100% de atendimento aos critérios essenciais e, por este motivo, ficam impedidos de receber as certificações de qualidade em transparência pública.

Em nota, o Legislativo de Maringá reconheceu o resultado e apontou a necessidade de avançar para obter o cumprimento integral de todas as exigências das próximas avaliações. (inf Angelo Rigon)