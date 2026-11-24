Faleceu o presidente do Sindicato dos Motoristas Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Empresas de Transporte de Cargas, Passageiros Urbanos, Motoristas, Cobradores de Linhas Intermunicipais, Interestadual e de Turismo e Anexos de Maringá, Ronaldo José da Silva.

O comunicado foi feito no início da tarde pelo Sinttromar, que destacou que sua partida representa “uma grande perda para a categoria dos trabalhadores em transportes rodoviários e para todo o movimento sindical de Maringá e região”. Não há informações sobre velório e cerimônia de despedida. A manifestação do sindicato é assinada pela diretoria, que tem como vice-presidente o filho de Ronaldo, Emerson Luis Viana Silva. (inf Angelo Rigon)