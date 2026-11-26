A Câmara de Maringá realiza sessão solene nesta quinta-feira, 26, às 18h30, para entrega de título de Cidadania Benemérita ao doutor Aissar Nassif, médico urologista cirurgião. A homenagem foi proposta pelo vereador Cristian Maia Maninho (Republicanos).

O homenageado é doutor em clínica cirúrgica pela Universidade Federal do Paraná e fez pós-graduação em cirurgia robótica no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Também atua como professor do curso de Medicina da UniCesumar.

Ele foi responsável pelo serviço de captação e transplante de órgãos em Maringá e região por mais de 10 anos. Nassif se dedica há mais de 20 anos à urologia e parte importante de sua prática clínica e cirúrgica é dedicada ao tratamento de tumores na próstata, rim e testículo, utilizando técnicas de videolaparoscopia e cirurgia robótica.