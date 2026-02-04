Vereador quer insalubridade

Serviço

O vereador Luiz Neto (Agir), líder do Governo na Câmara Municipal, protocolou nesta terça-feira, 3, requerimento solicitando ao Executivo um estudo técnico de impacto para avaliar a implementação do adicional de insalubridade aos servidores operacionais da Prefeitura de Maringá.
A iniciativa tem como objetivo dar segurança jurídica e técnica à administração municipal, ao mesmo tempo em que reconhece a importância dos profissionais que atuam diariamente em atividades essenciais para o funcionamento da cidade.

Os servidores operacionais estão expostos, de forma contínua, a riscos físicos, químicos e biológicos, como trabalho em altura, limpeza pesada, manutenção de espaços públicos e manuseio de produtos químicos agressivos, muitas vezes além das atribuições previstas nos cargos de origem.
Nosso papel é construir soluções responsáveis. O estudo técnico é fundamental para identificar o impacto e permitir que o Executivo tome decisões com base em dados, planejamento e legalidade”, afirmou Luiz Neto.

O vereador destaca que, no setor privado, o adicional de insalubridade é um direito garantido sempre que há exposição a agentes nocivos, mediante laudo técnico. A proposta busca alinhar o município às boas práticas já consolidadas, sem improvisos ou medidas açodadas.

