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Prefeitura inicia obras em prol da segurança de pedestres na Avenida Colombo, em frente ao Parque de Exposições

Com a chegada da Expoingá, Seinfra implementa barreiras para prevenção de acidentes envolvendo pedestres

Foto de redação redação22/04/2026
IMG 2342 Prefeitura inicia obras em prol da segurança de pedestres na Avenida Colombo, em frente ao Parque de Exposições

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), iniciou nesta semana intervenções na Avenida Colombo (BR-376), em frente ao Parque de Exposições, com foco na segurança viária e na organização do fluxo de pedestres. As adequações visam tornar a travessia mais segura especialmente no período da Expoingá, que deve atrair mais de 600 mil visitantes ao Parque entre os dias 7 e 17 de maio.

Um problema recorrente registrado na rodovia é a travessia irregular a pé em pontos inadequados, desrespeitando a utilização da passarela existente e expondo a população ao risco de atropelamentos. Com intuito de solucionar e coibir essa prática, o município implantará barreiras físicas do tipo ‘New Jersey’, que são blocos de concreto amplamente utilizados em rodovias para divisão de fluxos e aumento da segurança.

As estruturas são produzidas na Pedreira Municipal, com mão de obra e materiais próprios. Na primeira etapa, 80 peças que já foram confeccionadas começarão a ser instaladas de forma gradual, com a retirada do alambrado existente no local e preparação da área. Além da instalação das barreiras, o projeto prevê a implantação de gradil metálico sobre os blocos de concreto, reforçando a restrição de travessias irregulares. A iniciativa segue modelo semelhante ao adotado em trechos da rodovia BR-376 em Sarandi.

Paralelamente, a Seinfra dará início à pintura da passarela localizada em frente ao Parque de Exposições, contribuindo para a melhoria da visibilidade e conservação da estrutura. As ações contam ainda com o apoio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pela execução de serviços de recapeamento asfáltico da via.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Vagner Mussio, uma força-tarefa foi mobilizada para a execução dos trabalhos. “Envolvemos equipes de infraestrutura, limpeza urbana, drenagem e iluminação pública, para adequações na rede elétrica existente no canteiro central. As intervenções são fundamentais para garantir a segurança da população em geral e dos visitantes da Expoingá”, diz.

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