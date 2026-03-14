Em cerimônia realizada ontem no Palácio do Planalto, em Brasília, o governo do Brasil anunciou R$ 2,08 bilhões em investimentos para obras de infraestrutura no Paraná, voltadas à ampliação e à modernização de rodovias, portos e aeroportos no estado.

A solenidade contou com a participação do presidente Lula; da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; do ministro dos Transportes, Renan Filho; do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; e do diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri; além de outras autoridades governamentais.

A presença da Itaipu no evento ocorreu em razão da empresa ser uma marca dos investimentos federais em infraestrutura regional. “O anúncio dessas obras mostra o compromisso do governo do presidente Lula com o desenvolvimento do Paraná e com a melhoria da infraestrutura do país. Temos orgulho de contribuir com esse processo, por meio do programa Itaipu Mais Que Energia, apoiando iniciativas que impulsionam a economia regional, geram oportunidades e melhoram a vida das pessoas”, comentou Enio Verri.

Durante a cerimônia, foram assinadas duas ordens de serviço pelo Ministério dos Transportes que somam R$ 730 milhões em investimentos. Uma delas autoriza o início das obras do Contorno Sul Metropolitano de Maringá (BR-376/PR), com aporte de R$ 409 milhões, destinado a melhorar o tráfego urbano e reduzir o fluxo de veículos pesados na cidade.

A segunda viabiliza a execução do quarto e último trecho da BR-487/PR, conhecida como Estrada Boiadeira, entre Serra dos Dourados e Cruzeiro do Oeste. Com investimento de R$ 321,2 milhões, serão concluídos 37 quilômetros da rodovia que conecta regiões produtoras de grãos ao Porto de Paranaguá. A primeira fase da pavimentação da Estrada Boiadeira, entre Umuarama e Icaraíma, já havia recebido R$ 240 milhões da Itaipu Binacional.

Pelo Ministério de Portos e Aeroportos foram anunciadas a autorização da licitação para reforma e ampliação do terminal de passageiros e modernização da torre de controle do Aeroporto Regional Silvio Name Junior, de Maringá, com investimento de R$ 129 milhões, e a assinatura do contrato de concessão para exploração e administração da infraestrutura do acesso aquaviário ao Porto de Paranaguá, estimado em R$ 1,2 bilhão.

Para a ministra Gleisi, o conjunto de ações faz parte de uma ação maior para fortalecer a logística e impulsionar o crescimento econômico do Paraná. Ela lembrou que o Governo do Brasil desenvolve outros tipos de iniciativas para estimular o desenvolvimento do estado. “Temos investimentos grandes que foram feitos. A Unila, nossa universidade latino-americana, na qual a Itaipu investe quase R$ 800 milhões para retomar as obras; a Fafen [Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados], que foi reaberta e vai chegar a investimentos de R$ 1 bilhão; os investimentos na Repar, nossa refinaria da Petrobras; o Minha Casa Minha Vida e todos os investimentos do PAC [Programa de Aceleração do Crescimento]”, citou.

Ampliação da Infraestrutura Logística – O ministro dos Transportes destacou o compromisso do Governo do Brasil com a ampliação da infraestrutura rodoviária. “Só no Paraná, com o esforço nessa parceria público-privada, nós vamos investir R$ 100 bilhões agora e vamos atrair R$ 400 bilhões ao longo desse que é o maior ciclo de concessões rodoviárias da história do país. Nós já fizemos 23 leilões, seis dos quais no Paraná, e neste ano vamos fazer mais 12 ou 13”, afirmou Renan Filho.

Já o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ressaltou a relevância dos investimentos para o acesso aquaviário ao Porto de Paranaguá. “Com essa concessão, nós teremos a dragagem de manutenção sendo feita ano a ano. Isso vai dar segurança e previsibilidade para o setor produtivo. E mais do que isso, o Porto de Paranaguá é o segundo maior porto do Brasil, tem uma característica estratégica nas operações de granéis vegetais e é estratégico para o agronegócio, já que movimenta o maior volume de fertilizantes do Brasil”, disse. (Assessoria)