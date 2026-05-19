Prefeitura de Maringá ultrapassa 310 vias recapeadas desde o início de 2025

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Infraestrutura, já executou mais de 98 quilômetros de recape asfáltico desde o início da atual gestão. Entre 2025 e 2026, foram recapeadas mais de 310 vias em diferentes regiões da cidade, com aplicação superior a 85 mil toneladas de massa asfáltica e investimentos que ultrapassam R$ 52,8 milhões.

Somente em 2026, até 8 de maio, o município realizou 65,09 quilômetros de recape em 175 vias, com aplicação de 55.520 toneladas de massa asfáltica. Em 2025, foram executados 33,26 quilômetros de recape, com 29.722 toneladas de massa asfáltica aplicadas em 138 vias da cidade.

Os investimentos em recapeamento asfáltico somam R$ 52.875.653,10 desde o início de 2025. Desse total, R$ 23.109.556,94 foram aplicados em 2025 e outros R$ 29.766.096,16 em 2026.

Em 2025, cerca de 75% das obras ocorreram em regiões residenciais e 25% em vias centrais. Já em 2026, os bairros passaram a concentrar 82% dos serviços executados, enquanto 18% foram realizados em áreas centrais. Entre os bairros contemplados pelas obras estão o Conjunto Habitacional Requião, Conjunto Paulista, Jardim Industrial Bandeirantes, Imperial I e II, Jardim Atlanta, Parque Itaipu e o bairro Império do Sol, que recebeu recapeamento em todas as vias.

As obras fazem parte do planejamento contínuo de recuperação da malha viária do município. O secretário de Infraestrutura, Limpeza Urbana e Defesa Civil, Vagner Mussio, ressalta que os serviços seguem critérios técnicos e priorizam regiões com maior necessidade de intervenção. “Nosso planejamento técnico visa atender diferentes regiões da cidade. O recape não está concentrado apenas em avenidas centrais. Temos equipes atuando diariamente nos bairros, levando infraestrutura, segurança viária e mais qualidade de vida para a população. O objetivo é avançar em todas as regiões da cidade, atendendo às demandas de toda a população”, afirma.

O cronograma das obras considera fatores como o desgaste do pavimento, o volume de tráfego e as condições estruturais das vias. A definição das frentes de trabalho também visa garantir maior durabilidade do asfalto e melhorar a mobilidade urbana em regiões com maior fluxo de veículos e circulação de moradores. “Atuamos tanto em frentes de atendimento emergencial quanto em obras que terão longa durabilidade, como o recape, que fizemos em mais de 310 vias da cidade desde o início do trabalho”, pontua.