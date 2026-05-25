Serviço

Interdição

Foto de redação redação25/05/2026
asfalto Interdição

Em razão de obras de recapeamento asfáltico, a Avenida 19 de Dezembro em Maringá terá interdição total até as 17h, no trecho entre a Praça 7 de Setembro e a Avenida Carneiro Leão, no sentido à Avenida Colombo. Também há interdição até as 17h na Rua Caramuru, entre a Avenida 19 de Dezembro e Rua Pedro Sanches, no sentido ao bairro.

Os bloqueios são informados pelo aplicativo Waze. Agentes de Trânsito estarão nos locais durante os horários de maior fluxo para orientar pedestres e condutores.

Foto de redação redação25/05/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Prefeitura de Maringá ultrapassa 310 vias recapeadas desde o início de 2025

Prefeitura de Maringá ultrapassa 310 vias recapeadas desde o início de 2025

19/05/2026
Foto de Prefeitura inicia obras em prol da segurança de pedestres na Avenida Colombo, em frente ao Parque de Exposições

Prefeitura inicia obras em prol da segurança de pedestres na Avenida Colombo, em frente ao Parque de Exposições

22/04/2026
Foto de Obras de infraestrutura

Obras de infraestrutura

14/03/2026
Foto de Menção Honrosa

Menção Honrosa

27/02/2026
Botão Voltar ao topo