Em razão de obras de recapeamento asfáltico, a Avenida 19 de Dezembro em Maringá terá interdição total até as 17h, no trecho entre a Praça 7 de Setembro e a Avenida Carneiro Leão, no sentido à Avenida Colombo. Também há interdição até as 17h na Rua Caramuru, entre a Avenida 19 de Dezembro e Rua Pedro Sanches, no sentido ao bairro.

Os bloqueios são informados pelo aplicativo Waze. Agentes de Trânsito estarão nos locais durante os horários de maior fluxo para orientar pedestres e condutores.