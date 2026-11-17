O vereador Mário Hossokawa (PP) divulgou uma nota à imprensa a respeito das buscas realizadas pela Polícia Civil em sua residência na manhã do mesmo dia. Segundo o parlamentar, nenhum valor em dinheiro foi localizado no imóvel.

Na nota, Hossokawa esclarece que o dinheiro mencionado pela Polícia Civil em declarações à imprensa não pertence a ele. O vereador nega ter cometido qualquer irregularidade e se coloca à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários.

“O vereador está com a consciência tranquila, confia na Justiça e aguarda o andamento da investigação, que tramita em segredo de Justiça”, afirma o comunicado.

A assessoria também informa que Hossokawa está afastado das atividades por atestado médico desde ontem. Ele deverá passar por uma cirurgia e, no momento, realiza exames pré-operatórios. A nota foi assinada pela equipe do vereador Mário Hossokawa.