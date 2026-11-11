Está difícil da atual presidência da Câmara de Maringá ficar sem o título de a mais perdulária do século

Hoje, na travessa Jorge Amado, o Legislativo maringaense instala uma tenda (ou “estação sustentável com estande especial”) para distribuição de brindes daquele poder, e oficialmente “ferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer melhor o trabalho desenvolvido pelo Legislativo, esclarecer dúvidas sobre os serviços disponíveis e obter orientações sobre os canais de atendimento da instituição”.

É como se a Câmara Municipal não tivesse sede no início da avenida Cerro Azul e acabado de aumentá-la. A iniciativa custará em torno de R$ 40 mil, e a tenda funcionará das 14h às 18h até sexta-feira.

Além disso, está marcada para o dia 27 a abertura dos envelopes para contratar agência de propaganda, no valor máximo de R$ 1.803.950,17. No mês passado, em pregão, a Câmara contratou serviços de wi-fi no prédio, ao custo de R$ 322.898,33.

Least, but not last, a gestão que se encerra no mês que vem pretende gastar R$ 300 mil com o aluguel de contêineres para fazer uma espécie de “Câmara nos Bairros” em 2027, quando a casa terá outra direção.

Antigamente, quando se tratava o dinheiro público como sendo efetivamente do contribuinte, as sessões eventualmente realizadas nos bairros da cidade ocorriam em espaços como escolas e salões comunitários, para gerar menos gastos. (inf Angelo Rigon)