Deputado Delegado Jacovós agradece participação do PP

O deputado estadual Delegado Jacovós (PL) participou da reunião da Executiva Estadual do Progressistas e agradeceu à presidente do partido, deputada Maria Victoria, pela oportunidade. Em fala após o encontro, o parlamentar ressaltou o caráter construtivo da reunião e elogiou a postura da legenda.

Segundo Jacovós, o Progressistas demonstrou colocar os interesses da boa governabilidade do Paraná acima de interesses pessoais ou partidários. O deputado destacou ainda o “altruísmo, responsabilidade, cuidado e respeito” da sigla com a população paranaense e reafirmou que a política deve ser, acima de tudo, uma missão de servir.Consultar Atlas

Ele também agradeceu à governadora Cida Borghetti, ao deputado federal Ricardo Barros e às demais lideranças presentes, entre elas o deputado federal Dilceu Sperafico, os deputados estaduais Mabel Canto, Dr. Leônidas e Alisson Wandscheer, além dos eleitos Cesar Silvestri Filho, Paulo Mac Donald e Felippe Machado. Jacovós citou ainda outras lideranças e suplentes que participaram do encontro.

O deputado encerrou sua fala enfatizando a união em torno do Paraná, com diálogo, respeito e compromisso com a população.