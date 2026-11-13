Grupo Le Cartier em recuperação judicial

O Grupo Le Cartier, conjunto de cinco empresas do setor imobiliário sediadas em Maringá, teve deferido o processamento de seu pedido de recuperação judicial. A dívida total do grupo alcança R$ 193.540.692,78, considerados o passivo submetido ao processo e os créditos extraconcursais informados pelas próprias devedoras. A crise que levou ao pedido nasceu em um único empreendimento e, ao longo de uma década, alcançou todas as sociedades do grupo. A informação é do site Empresas em Crise.

O grupo, fundado em 2009, é responsável pela construção do condomínio Ecogarden Residence e o bairro Alto das Grevíleas, lançou o Ecovalley, bairro com mais de 800 lotes em Sarandi, que seria seguido pelos projetos Ecovalley II e Ecovalley III (Centro Cívico).

Uma segunda frente de negócios surgiu a partir de 2019, com a Daytona Imóveis e Investimentos, nascida da atividade de corretagem e de intermediação de grandes áreas para desenvolvimento urbano, que estruturou parcerias com incorporadoras de projeção nacional. Com os recursos dessas operações, a Daytona adquiriu em 2022 parte do chamado Lote n.º 211, área vocacionada a um condomínio horizontal de alto padrão, e constituiu a Le Cartier Condomínio Resort, sociedade destinada a concentrar a propriedade do imóvel e a desenvolver o empreendimento. Em janeiro de 2023 foi firmada parceria com o Grupo Alphaville para a implantação do condomínio, e em abril de 2024 a integralidade da área foi consolidada na Le Cartier.

Completam o grupo a Shamah, constituída em 2021, e a Rocha Home, holding patrimonial criada no mesmo ano. Embora tenham origens e quadros societários distintos, as cinco empresas passaram a operar sobre o mesmo núcleo de ativos imobiliários de Maringá e Sarandi, com compartilhamento de obrigações, garantias e fluxos financeiros.

Tiveram o processamento da recuperação judicial deferido, em litisconsórcio ativo, as seguintes sociedades: Ecoingá Empreendimentos Imobiliários Ltda. (R$ 67.504.687,02), Shamah Administradora de Bens Próprios Ltda. (R$ 1.158.961,67), Le Cartier Condomínio Resort Ltda. (R$ 105.162.871,61), Daytona Imóveis e Investimentos Ltda. (R$ 12.460.992,28) e Rocha Home Empreendimentos e Holding Ltda. (R$ 998.224,80).

Os maiores credores constantes da lista de credores são: Stadler Administradora de Bens Ltda., RTA Loteadora Ltda., Administradora de Bens Santa Izabel Ltda., Alderi Ianoski e Rosilei Bortoli Ianoski, Samsara Participações Sociais Ltda., Aretê Adm. e Part. Ltda. e Sirius Adm. e Part. Ltda. e Intissar Nader Ammari.

O site Empresa em Crise relatou as dificuldades do grupo, a partir de financiamentos, que incluíram celebração de termo de ajustamento de conduta.” O quadro se completou com uma sucessão de ações e incidentes de desconsideração da personalidade jurídica movidos por credores da Ecoingá, que buscam estender a responsabilidade a todas as sociedades e pedem arresto e indisponibilidade de bens, inclusive sobre o imóvel do empreendimento com a Alphaville, principal fonte de receitas projetada pelo grupo. Uma tentativa de negociação coletiva, conduzida por meio de mediação em medida cautelar preparatória ajuizada por Ecoingá e Shamah, não resultou em acordo com os credores”.