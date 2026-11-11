Acidente

Motoboy morre após violenta colisão com Land Rover que avançou preferencial

Foto de redação redação11/11/2026

Uma tragédia no trânsito tirou a vida de um motoboy na tarde desta terça-feira, 10, em Maringá. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Pioneiro Arlindo Pedralli e Alexandrita, no Jardim Santa Helena, local que voltou a ser cenário de uma ocorrência grave.

A vítima foi identificada como Roberney Jonathan, 42 anos, que pilotava uma motocicleta quando foi violentamente atingido por uma Land Rover Discovery. Conforme as informações apuradas, o motorista do veículo de luxo teria invadido a via preferencial, atingindo o motociclista.

Com a força do impacto, a Land Rover ainda colidiu na traseira de um Jeep Compass que estava estacionado na rua e, na sequência, atingiu um poste. Equipes do Samu foram acionadas, mas, quando chegaram ao local, o motociclista já não apresentava sinais vitais. O médico constatou o óbito.

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Imagens de câmeras de segurança registraram momentos antes da tragédia. Nas gravações, a Land Rover aparece em alta velocidade. As imagens também indicam que o veículo trafegava pela contramão ao avançar sobre a via preferencial, instantes antes de atingir a motocicleta.

O motorista da Land Rover,  Clederson de Oliveira Souza, 45 anos, sofreu um ferimento em uma das mãos. Ele recebeu atendimento de uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá. Uma mulher que ocupava o banco do passageiro também ficou ferida. Ela foi socorrida e levada ao hospital.

A morte de Roberney Jonathan causou comoção entre familiares, amigos e pessoas que o conheciam. Além de trabalhar como motoboy para uma empresa, ele também exercia a função de garçom em uma pizzaria de Maringá.

Roberney era frequentador da Igreja Missionária de Maringá, onde participava das atividades religiosas ao lado da família. A tragédia interrompeu a vida de um trabalhador. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pela polícia, inclusive a velocidade da Land Rover. (inf André Almenara)

Foto de redação redação11/11/2026
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