Após redução de fiança, motorista que provocou acidente com morte de motoboy, deixa cadeia em Maringá

O motorista Clederson Oliveira de Souza, de 45 anos, envolvido no acidente que provocou a morte do motoboy Roberney Scali, 41 anos, deixou a carceragem da Cadeia Pública de Maringá no último sábado, 14, após o pagamento de uma fiança no valor de R$ 16.210, equivalente a dez salários mínimos.

Inicialmente, a Justiça havia estabelecido uma fiança de R$ 64.840, correspondente a 40 salários mínimos. Após pedidos apresentados pela defesa do motorista, o valor foi reduzido para R$ 32.420 e, posteriormente, para R$ 16.210. A quantia foi paga pela família de Clederson, possibilitando a soltura.

O motorista estava preso desde a última terça-feira, 10, quando aconteceu o acidente fatal no Jardim Santa Helena, em Maringá. Clederson conduzia uma Land Rover Discovery que se envolveu em uma violenta colisão com a motocicleta pilotada por Roberney.

O motoboy sofreu ferimentos gravíssimos e morreu no local. Com a decisão judicial, Clederson passa a responder ao processo em liberdade, mas deverá cumprir uma série de medidas cautelares estabelecidas pela Justiça.

Entre as determinações está a suspensão da permissão ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ficando o motorista impedido de dirigir veículos automotores. A Land Rover envolvida na tragédia deverá passar por uma perícia técnica realizada pela Polícia Científica de Maringá.

O procedimento será importante para esclarecer as circunstâncias do acidente, inclusive a possibilidade de falha mecânica, hipótese apresentada pela defesa do motorista. A redução do valor da fiança e a soltura de Clederson provocaram revolta entre os familiares de Roberney. (inf André Almenara)