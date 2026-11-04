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Governador em Maringá

Foto de redação redação04/11/2026
ratinho Governador em Maringá

O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) estará em Maringá hoje à tarde, acompanhado do coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Schunig, para avaliar as medidas de auxílio ao município, atingido por um tornado no último domingo, segundo o Simepar.

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas já atuam na cidade. Durante a agenda, o governador terá uma reunião com o prefeito Silvio Barros II para discutir as ações de atendimento à população. Às 13h ele estará na sede do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros, na rua Marquês de Abrantes, 78, Zona 7. Após o encontro, Ratinho Junior, que recebeu críticas por não ter se manifestado ontem, data do ocorrido, atenderá a imprensa. (inf Angelo Rigon)

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