Jocopar vai reunir mais de 850 atletas

O Sindicato dos Contabilistas de Maringá e Região (Sincontábil) está à frente da organização da 32ª edição dos Jogos dos Contabilistas do Paraná (Jocopar), que será realizada em Maringá entre 19 e 22 de novembro. O evento reúne mais de 850 atletas, representantes de 16 sindicatos filiados à Federação dos Contabilistas do Estado do Paraná (Fecopar).

Considerado como o maior evento esportivo de profissionais liberais do país, o Jocopar chega à sua 32ª edição e terá Maringá como sede pela terceira vez. Durante quatro dias, a cidade receberá atletas, familiares e acompanhantes de diversas regiões do Paraná, em uma programação que reúne esporte, integração e confraternização entre os profissionais da contabilidade.

A realização do evento, segundo os organizadores, ganha importância especial neste ano, diante do momento vivido por Maringá após a passagem do tornado. Muitas famílias e empresas, especialmente estabelecimentos comerciais, ainda trabalham para recuperar os prejuízos e retomar suas atividades. Nesse cenário, receber mais de 850 atletas, além de familiares, acompanhantes e equipes envolvidas na organização, representa uma oportunidade de movimentar a economia local. Comércio, restaurantes, rede hoteleira, sistema de transporte e prestadores de serviços devem sentir os reflexos da presença dos visitantes durante os quatro dias de programação.

A ocupação dos hotéis e o aumento da circulação de pessoas também representam oportunidades de receita para os empresários locais. Em um período de reconstrução, a realização de eventos desse porte contribui para estimular os negócios, fortalecer o comércio e movimentar diferentes setores da economia.

“É uma grande honra para o sindicato estar à frente da organização de um evento tão tradicional e representativo para a classe contábil do Paraná. Estamos trabalhando para receber os atletas e suas famílias da melhor maneira possível”, disse o presidente do Sincontábil Maringá, Andrey Bueno.

Mais de 20 modalidades esportivas – A programação do 32º Jocopar contempla mais de 20 modalidades e categorias, destinadas a homens e mulheres de diferentes faixas etárias. Entre as disputas estão futebol suíço (livre, sênior, máster e super máster), futsal, vôlei de areia, beach tennis, tênis de mesa, atletismo, natação, bocha, xadrez, canastra, tranca, truco, sinuca e bolão.

A participação nas competições é exclusiva para profissionais da contabilidade com registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná.

O Jocopar teve origem em 24 de julho de 1992, durante uma reunião realizada em Paranavaí. Desde então, os jogos cresceram e se consolidaram como o principal evento esportivo da classe contábil paranaense, reunindo profissionais de diferentes regiões do estado.

Paralelamente às competições, será realizada a terceira edição da Gincana dos Contabilistas do Paraná, iniciativa solidária coordenada pela Comissão Feminina da Fecopar. A campanha arrecada alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal, que serão destinados a entidades filantrópicas da cidade-sede. As doações são realizadas pelas 16 delegações participantes e também somam pontos na classificação geral dos jogos. Nas edições de 2024 e 2025, a campanha arrecadou mais de 10 toneladas de alimentos.

Em Maringá, a programação recreativa da gincana será realizada no dia 20 de novembro, das 9h às 12h, na sede campestre do Sindicato dos Bancários. As atividades são abertas aos atletas, familiares e amigos. Para participar, é necessário realizar inscrição pelo WhatsApp (41) 99693-8705.

Os alimentos e produtos arrecadados serão destinados a três instituições de Maringá: Casa de Nazaré, que atende mulheres em situação de vulnerabilidade; Anjo Gabriel, que atende crianças com câncer e seus familiares; e o Wajunkay, que presta atendimento a pessoas idosas.