A Polícia Civil cumpriu na manhã de hoje seis mandados de busca e apreensão no gabinete, casa e estabelecimento comercial do vereador Mario Hossokawa (PP), ex-presidente da Câmara de Maringá, e de três de seus assessores.

A determinação cautelar foi do juiz Arthur Cezar Rocha Cazella Junior, da 3ª Vara Criminal de Maringá, a pedido da Divisão Estadual de Combate à Corrupção (Deccor). A acusação é de peculato, supostamente a partir de denúncia anônima.

Poucos minutos depois do cumprimento dos mandados, às 8h11, a presidente da Câmara, Majorie Catherini Capdebosq (PP) divulgou nota a respeito do caso. O texto foi alterado 9 minutos depois, já que o primeiro trazia um parágrafo com orientação a quem redigiu a nota, que, portanto, deveria estar pronta antes da operação policial ser realizada.

O texto divulgado pelo Legislativo, às 8h20, é o seguinte: “A Câmara de Vereadores de Maringá informa que, na manhã desta terça-feira (17), agentes da Divisão Estadual de Combate à Corrupção (Deccor), da Polícia Civil do Paraná, estão cumprindo mandado judicial de busca e apreensão em um gabinete parlamentar. A instituição está colaborando com as autoridades responsáveis para o cumprimento da medida judicial. A Presidência reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito ao devido processo legal. Informações referentes à investigação deverão ser solicitadas à Polícia Civil do Paraná. Câmara de Vereadores de Maringá”.

Ao final da primeira versão constava esta orientação, feita possivelmente por terceiro: “Recomendo validar a nota com a Procuradoria Jurídica e a Presidência. Não mencionaria os seis mandados expedidos na cidade, restringindo o posicionamento institucional aos fatos ocorridos nas dependências do Legislativo”. Essa parte foi cortada na segunda versão.

Com a proximidade da eleição para a próxima mesa diretora da Câmara de Maringá circulam rumores de que a denúncia teria sido “plantada” por adversários. (inf Angelo Rigon)