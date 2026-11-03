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Deputado quer CPI para investigar se houve apoio à fuga de Flávio Bolsonaro pelo PR

Requerimento apresentado pelo líder da Oposição propõe a instauração da “CPI da Fuga”. Objetivo é identificar se houve participação de autoridades públicas e agentes privados na operação

Foto de redação redação03/11/2026
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O deputado estadual Arilson Chiorato (PT), líder da Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná e presidente do PT-PR, apresentou requerimento para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar se houve apoio logístico de autoridades paranaenses na fuga de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos. O pedido de “CPI da Fuga” foi protocolado ontem, dia 2 de novembro, e objetiva apurar detalhes da passagem do candidato derrotado à presidência da república pelo Paraná.

O requerimento tem por finalidade averiguar possíveis atos ilegais praticados por autoridades públicas do Paraná e também por agentes privados que teriam participado da preparação, organização ou favorecimento da saída de Flávio Bolsonaro do país”, comenta o autor do pedido, deputado Arilson.

Informações divulgadas pela imprensa indicam a passagem do senador pelo território paranaense no dia 27 de outubro. A proposta prevê a constituição de uma comissão com sete integrantes e prazo de 120 dias para a realização das investigações.

Entre os pontos que deverão ser esclarecidos estão a eventual utilização de recursos públicos estaduais ou municipais, a origem e a destinação dos recursos financeiros empregados na operação e uma possível participação, por ação ou omissão, de forças de segurança e servidores públicos estaduais”, argumenta o parlamentar.

Além disso, o deputado Arilson observa a necessidade de investigar a possível participação de pessoas jurídicas nacionais e estrangeiras no apoio logístico realizado em território paranaense. “Ou seja, a iniciativa busca esclarecer as circunstâncias da permanência de Flávio Bolsonaro e parte de sua família no Paraná. Os meios de comunicação não deixam dúvidas que alguns pontos precisam ser esclarecidos, com urgência”, afirma.

Com a apresentação do requerimento, a proposta segue para os trâmites regimentais da Assembleia Legislativa. A instalação da CPI depende da observância de requisitos previstos na Constituição Estadual e no Regimento Interno da Casa, como a adesão mínima de 18 parlamentares. O requerimento está disponível para adesão de todos os parlamentares da Alep.

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