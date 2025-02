Uma pessoa perde a vida e outra fica em estado grave após colisão em rodovia

Uma pessoa acabou perdendo a vida e outra ficou em estado grave após uma colisão frontal envolvendo um carro e um caminhão. Foi na manhã desta segunda-feira, 17, na PR-317, próximo ao distrito de Ivailândia.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu, prestaram o atendimento à ocorrência. A vítima que sobreviveu, precisou receber sangue no local através do sistema de hemotransfusão implantado no helicóptero do Samu. Após estabilizada e entubada, ela foi encaminhada ao Hospital Universitário de Maringá.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades. (inf Ricardo Kern)