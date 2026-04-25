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Motorista, com suspeita de embriaguez, é preso após dirigir na contramão causar grave acidente no Contorno Sul

Foto de redação redação25/04/2026
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Um motorista com suspeita de embriaguez foi preso na noite desta sexta-feira, 24, após provocar um acidente gravíssimo na Avenida Prefeito Sincler Sambatti (Contorno Sul), em Maringá. De acordo com informações de testemunhas, o condutor de um Fiat Palio seguia pela contramão da via. No veículo estavam a esposa e duas crianças. Em determinado momento, ele acabou colidindo frontalmente com uma motocicleta conduzida por Juan Carlos Moreira dos Santos, de 33 anos.

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Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado a vários metros de distância, sofrendo ferimentos gravíssimos. Equipes do Samu, incluindo uma unidade de suporte avançado e outra básica, foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local.

motorista Motorista, com suspeita de embriaguez, é preso após dirigir na contramão causar grave acidente no Contorno Sul

Segundo os socorristas, a vítima sofreu traumatismo craniano, trauma de tórax e uma fratura exposta na perna esquerda, sendo necessária a amputação do membro inferior. Após ser estabilizado, o homem foi encaminhado à Santa Casa de Maringá, onde permanece internado em estado gravíssimo. Durante a ocorrência, o motorista do carro apresentava comportamento alterado. Ele chegou a tentar intimidar e ameaçar profissionais de imprensa que acompanhavam o caso.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal que passava pelo local parou para prestar os primeiros atendimentos até a chegada da Polícia Militar. Posteriormente, foi oferecido o teste do bafômetro ao condutor, que se recusou a realizar o exame. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Maringá, onde foi autuado por embriaguez ao volante.

Durante o registro da ocorrência, a esposa do motociclista passou pelo local e reconheceu a moto do marido. Desesperada, ela relatou que estava em atendimento na UPA e tentava contato com ele. Como não conseguiu retorno, decidiu ir para casa de moto por aplicativo, momento em que se deparou com o acidente. Segundo ela, o marido estava a caminho para buscá-la quando a colisão aconteceu. (inf Plantão Maringá)

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