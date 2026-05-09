Expoingá 2026 é lançada com anúncio de R$ 56 milhões para modernização do parque

A 52ª edição da Expoingá começou oficialmente nesta sexta-feira (08) com um anúncio que promete transformar o futuro do Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, em Maringá.

A cerimônia de abertura reuniu diversas autoridades, entre elas secretários municipais, deputados estaduais e federais, além da presença do senador Sergio Moro, que destacou a importância da feira. “A Expoingá faz parte da minha vida. Eu frequento a feira desde criança, por ser de Maringá, e por isso tenho um carinho muito especial”, afirmou.

Durante o evento, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, anunciou um investimento de R$ 56 milhões para a construção de um estacionamento vertical com três pavimentos e capacidade para cerca de 1,1 mil veículos.

O projeto faz parte de um amplo plano de modernização do parque de exposições e prevê uma reestruturação completa do espaço, com foco na ampliação da capacidade para grandes eventos e na melhoria da infraestrutura. “O projeto prevê a requalificação completa do espaço, a ampliação da capacidade para grandes eventos e a transformação do parque em um dos maiores centros multifuncionais do Sul do Brasil”, afirmou o governador.

Mais do que ampliar o número de vagas, a obra permitirá uma reorganização do parque. Com a verticalização do estacionamento, áreas atualmente ocupadas por veículos poderão ser utilizadas para novas estruturas, ampliando os espaços destinados a feiras, exposições, eventos técnicos, congressos e atrações culturais.

A mudança também deve beneficiar diretamente o setor de máquinas e tecnologias agrícolas, um dos segmentos que mais crescem dentro da Expoingá e que atualmente enfrenta limitações de espaço. A expectativa é que Maringá passe a contar com uma das maiores áreas de demonstração de máquinas agrícolas do país.

O projeto inclui ainda melhorias na mobilidade e nos acessos ao parque, com reorganização do fluxo de veículos para proporcionar mais fluidez ao trânsito durante os grandes eventos realizados no local.

Outro ponto importante do plano é a revitalização do Pavilhão Unimed. O espaço será transformado em um moderno centro de eventos, preparado para receber convenções, feiras, encontros corporativos e eventos culturais durante todo o ano. A estrutura contará com climatização, isolamento acústico, modernização arquitetônica e adequações para diferentes formatos de eventos.

Segundo o presidente da Sociedade Rural de Maringá, Henrique Pinto, o investimento representa um marco para o futuro do parque de exposições. “Esse é o primeiro passo de um grande projeto que vai preparar o parque para o futuro e ampliar ainda mais a importância da Expoingá para Maringá e toda a região”, destacou.

Para o prefeito de Maringá, Silvio Barros, as melhorias acompanham o crescimento da cidade e fortalecem a posição de Maringá como referência na realização de grandes eventos.

O presidente da Sociedade Rural também ressaltou a importância da família e dos diretores para que o projeto se tornasse realidade. “Preciso agradecer muito à minha esposa, Sandra, aos meus filhos, Vanessa e Alcides, e também aos nossos diretores, que estão se dedicando há meses para que esta feira seja a maior e mais especial de todas”, disse.

A Expoingá segue até o dia 17 de maio, com expectativa de movimentar mais de R$ 1,1 bilhão em negócios. Além do agronegócio, a feira reúne atrações nacionais, gastronomia, tecnologia, entretenimento e novidades para o público que visita o parque.