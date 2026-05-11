Liminar causa indignação

A Prefeitura de Marialva divulgou nesta tarde nota oficial manifestando indignação diante da decisão liminar expedida pela Justiça Federal, que autorizou a empresa EPR a fechar a estrada rural localizada às margens da BR-376. A administração municipal lamenta profundamente os impactos causados à população rural, que ficará ainda mais prejudicada para acessar a cidade e realizar atividades básicas do dia a dia.

A administração municipal reforça que o direito de ir e vir dessas famílias dentro do município está sendo afetado pelo pórtico de cobrança instalado aproximadamente a 700 metros do perímetro urbano de Marialva.

Além disso, a Prefeitura destaca que, desde fevereiro, aguarda um posicionamento da ANTT para tratar das isenções destinadas aos moradores afetados, sem que até o momento tenha recebido qualquer resposta. Em contrapartida, a notificação referente ao carreador foi enviada em tempo recorde.

A administração municipal também esclarece que a estrada já existia há muitos anos naquele local, sendo utilizada tradicionalmente pela população rural.

Por fim, a Prefeitura de Marialva cobra que a empresa EPR apresente com urgência as isenções aos moradores afetados e informa que irá recorrer da decisão liminar, além de ingressar com ação judicial em defesa do direito de ir e vir da população, buscando comprovar que centenas de famílias estão sendo impedidas de circular livremente dentro do próprio município onde vivem devido à cobrança do pedágio. (inf Angelo Rigon)