Expoingá 2026 reúne lideranças do agro e autoridades em debate sobre os desafios do setor no Brasil

A Expoingá 2026 sediou, nesta segunda-feira (11), uma importante reunião representativa da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. Realizado em Maringá, um dos principais polos do agronegócio nacional, o encontro reuniu parlamentares, lideranças do setor produtivo, cooperativas, instituições financeiras, pesquisadores, entidades rurais e representantes da sociedade civil para discutir os desafios e as perspectivas do agro brasileiro.

O encontro reforçou o protagonismo da Expoingá como espaço estratégico para debates sobre o desenvolvimento do agronegócio e para aproximação entre o setor produtivo e o poder público. Entre os temas discutidos estiveram crédito rural, custos de produção, logística, infraestrutura, inovação tecnológica, sustentabilidade, sucessão familiar no campo e abertura de novos mercados internacionais.

Durante a abertura, as lideranças destacaram a importância do diálogo permanente entre produtores rurais, cooperativas, entidades e representantes políticos para fortalecer a competitividade do agro brasileiro diante dos desafios do cenário global.

O presidente da Sociedade Rural de Maringá, Henrique Pinto, anfitrião do encontro, ressaltou a relevância da Expoingá como vitrine nacional do agronegócio e espaço para construção de soluções voltadas ao desenvolvimento do setor.

“A Expoingá é muito mais do que uma feira. É um ambiente de integração, inovação e construção de ideias que contribuem diretamente para o fortalecimento do agronegócio brasileiro”, destacou.

A mesa de autoridades contou com a presença de representantes políticos, lideranças cooperativistas, instituições financeiras, entidades rurais e pesquisadores ligados ao setor agropecuário. Participaram, entre outros, os deputados federais Luiz Nishimori, Elton Welter e Nelson Padovani; o presidente do Conselho de Administração da Cocamar, Luiz Lourenço; o presidente do Sicredi Dexis, Wellington Ferreira; e o presidente do Sindicato Rural de Maringá, José Borgh.

Também estiveram presentes representantes da Ocepar, Embrapa Soja, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Maringá, Unicampo, Câmara Municipal de Maringá e diretoria do Sindicato Rural.

Um dos destaques da programação foi a palestra do professor Marcelo Henrique Savoldi Picoli, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em Agronomia pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), com pós-doutorado em Plant Pathology pela Iowa State University, nos Estados Unidos. Atualmente pesquisador e coordenador do curso de Agronomia do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, Picoli apresentou uma análise sobre os desafios e oportunidades do agronegócio brasileiro diante das transformações globais.

Durante sua apresentação, Marcelo Picoli destacou que o agro brasileiro vive um momento de grandes transformações e que a inovação será essencial para garantir competitividade e sustentabilidade nos próximos anos.

“O agronegócio brasileiro tem capacidade técnica, produtividade e potencial para continuar crescendo, mas precisamos investir cada vez mais em tecnologia, pesquisa e sustentabilidade. O produtor rural está sendo desafiado diariamente a produzir mais, com eficiência e responsabilidade ambiental”, afirmou.

O pesquisador também ressaltou a importância da integração entre ciência, produtores e cooperativas para enfrentar desafios como mudanças climáticas, segurança alimentar e competitividade internacional.

Durante o espaço aberto para debates, representantes de entidades e associações apresentaram sugestões e demandas aos parlamentares, fortalecendo o compromisso de aproximação entre o setor produtivo e os órgãos responsáveis pela construção de políticas públicas voltadas ao agro.