Sergio Moro, Delegado Jacovós, Deltan Dallagnol e Filipe Barros participam de encontro político em Maringá

Nem mesmo a chuva registrada em Maringá no sábado, 9, impediu a realização do encontro promovido pelo PL e pelo Partido Novo, que reuniu cerca de mil pessoas no Lebloc Eventos.

A procura pelo evento foi acima do esperado e a organização precisou alterar o local inicialmente previsto para conseguir acomodar o público. As inscrições foram encerradas após a capacidade do espaço ser atingida.

Participaram do encontro o senador Sergio Moro, pré-candidato ao Governo do Paraná, o deputado federal Filipe Barros e o ex-procurador Deltan Dallagnol, ambos pré-candidatos ao Senado Federal, os deputados federais, Rosângela Moro e Sargento Fahur, pré-candidatos à reeleição, além do deputado estadual Delegado Jacovós, pré-candidato à reeleição para a Assembleia Legislativa do Paraná.

O evento também contou com a presença de pré-candidatos a deputado federal e estadual do PL e do Partido Novo, além de lideranças políticas de diferentes regiões do Paraná.

Durante os discursos, os participantes abordaram temas relacionados à segurança pública, combate à corrupção, liberdade, patriotismo e valores conservadores.

Com o espaço lotado e as inscrições encerradas antecipadamente, o encontro movimentou o cenário político regional e reuniu lideranças da direita paranaense em Maringá e de toda a região.