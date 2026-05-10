Política

Sergio Moro, Delegado Jacovós, Deltan Dallagnol e Filipe Barros participam de encontro político em Maringá

Foto de redação redação10/05/2026
WhatsApp Image 2026 05 09 at 21.08.08 Sergio Moro, Delegado Jacovós, Deltan Dallagnol e Filipe Barros participam de encontro político em Maringá

Nem mesmo a chuva registrada em Maringá no sábado, 9, impediu a realização do encontro promovido pelo PL e pelo Partido Novo, que reuniu cerca de mil pessoas no Lebloc Eventos.
A procura pelo evento foi acima do esperado e a organização precisou alterar o local inicialmente previsto para conseguir acomodar o público. As inscrições foram encerradas após a capacidade do espaço ser atingida.

Participaram do encontro o senador Sergio Moro, pré-candidato ao Governo do Paraná, o deputado federal Filipe Barros e o ex-procurador Deltan Dallagnol, ambos pré-candidatos ao Senado Federal, os deputados federais, Rosângela Moro e Sargento Fahur, pré-candidatos à reeleição, além do deputado estadual Delegado Jacovós, pré-candidato à reeleição para a Assembleia Legislativa do Paraná.

3fe74f93 27dd 49d4 83c0 59e12722848e Sergio Moro, Delegado Jacovós, Deltan Dallagnol e Filipe Barros participam de encontro político em Maringá

O evento também contou com a presença de pré-candidatos a deputado federal e estadual do PL e do Partido Novo, além de lideranças políticas de diferentes regiões do Paraná.
Durante os discursos, os participantes abordaram temas relacionados à segurança pública, combate à corrupção, liberdade, patriotismo e valores conservadores.

Com o espaço lotado e as inscrições encerradas antecipadamente, o encontro movimentou o cenário político regional e reuniu lideranças da direita paranaense em Maringá e de toda a região.

Etiquetas
Foto de redação redação10/05/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Conselho de Ética da Assembleia aprova parecer pela cassação de Renato Freitas

Conselho de Ética da Assembleia aprova parecer pela cassação de Renato Freitas

06/05/2026
Foto de Ex-assessor de vereadora de Maringá postou referência a assédio moral

Ex-assessor de vereadora de Maringá postou referência a assédio moral

06/05/2026
Foto de Radares mais visíveis

Radares mais visíveis

05/05/2026
Foto de Reunião importante do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Reunião importante do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

05/05/2026
© Copyright 2026, Maringá Manchete - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Desenvolvimento de Sites em Maringá
Botão Voltar ao topo