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Entrada gratuita

Foto de redação redação11/05/2026
EXPOINGA Entrada gratuita

Em celebração aos 79 anos de Maringá, a Prefeitura promove hoje uma programação especial na Expoingá 2026, com entrada gratuita no parque de exposições e shows solidários das duplas João Neto e Frederico e Brenno e Matheus. Os portões do parque ficam abertos gratuitamente ao público a partir das 10h.

À noite, os shows começam às 20h, com acesso à arena mediante ingresso solidário. Para participar, é necessário realizar a troca de 1 kg de alimento não perecível por ingresso. Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos mediante apresentação de CPF.

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