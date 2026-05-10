Centro de equoterapia gratuito será implantado no Parque de Exposições de Maringá

A Sociedade Rural de Maringá (SRM) deu um importante passo em prol da inclusão social ao assinar, na tarde deste sábado, 9, uma parceria com a Itaipu Binacional para a implantação do Centro de Equoterapia gratuito no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro.

O convênio garante o repasse de R$ 1,6 milhão por parte da Itaipu Binacional, representada pelo diretor-geral Ênio Verri. O recurso será destinado à construção da estrutura do centro, enquanto a Sociedade Rural ficará responsável pela gestão e manutenção do espaço.

O projeto terá como foco principal o atendimento de pessoas neurodivergentes, especialmente crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), oferecendo tratamento gratuito por meio da equoterapia.

À frente da idealização do projeto, a presidente da Sociedade Rural Jovem, Vanessa Vargas, destacou que o espaço também terá acolhimento para as famílias. “Enquanto as crianças estiverem realizando as sessões de terapia, que devem durar entre 30 e 40 minutos, os pais ou responsáveis também poderão receber atendimento. A nossa ideia é oferecer amparo psicológico às famílias dentro da fazendinha, com apoio da Uningá, que será parceira nessa estrutura”, explicou.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Maringá, Mario Verri, participou da assinatura e ressaltou a importância do projeto para aproximar ainda mais o Parque de Exposições da comunidade. “Esse é o início de uma nova fase, em que o parque passa a ser cada vez mais utilizado pela população, principalmente em ações que transformam vidas”, afirmou.

Já o presidente da Sociedade Rural de Maringá, Henrique Pinto, destacou a união entre diferentes entidades em torno de uma causa social. “As pessoas podem pensar diferente na política, mas quando o objetivo é fazer o bem, todos se unem. O que estamos vivendo aqui hoje é algo muito bonito e que pode servir de exemplo para outras instituições olharem com mais carinho para essas crianças”, declarou.

Durante o evento, Ênio Verri também reforçou o compromisso social da Itaipu Binacional com os municípios paranaenses. “Serão cerca de R$ 200 milhões investidos em projetos sociais por todo o Paraná, promovendo inclusão e desenvolvimento. E aqui em Maringá, essa iniciativa pode abrir caminho para muitas outras ações sociais e inclusivas dentro do parque”, afirmou.