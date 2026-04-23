Motociclista sofre fratura exposta em acidente

Um acidente grave foi registrado na manhã desta quinta-feira, 23, na Avenida Bento Munhoz da Rocha em Maringá, envolvendo um automóvel e uma motocicleta. A batida ocorreu entre um Ford Ka e uma Honda CG Titan, deixando o motociclista gravemente ferido.

De acordo com as informações apuradas no local, o impacto foi violento, com o motociclista colidindo contra a lateral do veículo, justamente no lado da condutora. Com a força da batida, o rapaz sofreu fratura exposta de fêmur, exigindo atendimento médico imediato.

Um socorrista do Samu, que estava de folga e passava pelo local de moto, parou para prestar os primeiros atendimentos à vítima. Pouco depois, um médico da Unimed, que trabalhava nas proximidades e ouviu o barulho da colisão, também auxiliou no socorro até a chegada das equipes de emergência.

Diante da gravidade, foi necessária a atuação da equipe médica intervencionista. Após ser estabilizado e medicado, o motociclista foi encaminhado à Santa Casa. Segundo informações preliminares, a vítima teria transitado pela contramão no momento do acidente, enquanto a condutora do carro teria realizado uma conversão proibida. (inf André Almenara)