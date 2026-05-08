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Médico e ex-vereador está preso

Endocrinologista, ex-tenente do Exército e ex-presidente do PSL que elegeu Jair Bolsonaro começa a cumprir pena de mais de 13 anos em regime fechado

Foto de redação redação08/05/2026
jamal Médico e ex-vereador está preso

O Tribunal de Justiça do Paraná expediu mandado de prisão definitiva contra Jamal Ali Mohamad Abou Fares, 59. Ele foi preso ontem à tarde. O mandado foi assinado pelo juiz Fábio Bergamin Capela, da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios de Maringá.

Jamal, ex-presidente do Partido Social Liberal, ex-vereador e servidor público que chegou a ser afastado do município por não cumprir carga horária, foi condenado por estelionato majorado (artigo 171, parágrafo 3º, do Código Penal), com pena restante de 13 anos, 11 meses e 22 dias em regime fechado.

A condenação tem trânsito em julgado e é oriunda da Justiça Federal, mas a execução da pena está sendo realizada pela Vara de Execuções Penais de Maringá. O mandado determina que qualquer autoridade policial ou oficial de justiça que tiver conhecimento do documento deve prender e recolher o condenado em unidade prisional, colocando-o à disposição do juízo.

O documento foi expedido a pedido do Ministério Público após constatação de que, apesar da condenação em regime fechado, ainda não havia sido expedido mandado de prisão. Jamal é maringaense de nascimento, foi tenente do Exército brasileiro com atuação na Amazônia e assumiu como vereador em Maringá em 2019.

A foto acima é de 2024 e registrou um flagrante: ele estava de atestado médico mas ao mesmo tempo trabalhava em hospital particular. (inf Angelo Rigon)

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