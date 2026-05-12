Câmara de Maringá e Procuradoria da Mulher participam de diálogo sobre enfrentamento à violência doméstica

A Câmara de Vereadores de Maringá, por meio da Procuradoria da Mulher, marcou presença na manhã desta terça-feira (12) no evento “Diálogos sobre Violência Doméstica: uma reflexão necessária”, realizado na sede da Sociedade Rural de Maringá, durante a Expoingá 2026. A participação reforça o compromisso do Legislativo maringaense com a defesa dos direitos das mulheres e o fortalecimento das políticas públicas de proteção e acolhimento.

Representando a Procuradoria da Mulher da Câmara de Maringá, a vereadora Professora Ana Lúcia destacou a importância do debate e da união entre os órgãos públicos e a rede de apoio no enfrentamento à violência contra a mulher.

“Em nome da nossa Procuradoria da Mulher da Câmara de Maringá estou aqui junto com o Governo Estadual para discutir o programa Mulher Segura, que é abraçado também pela nossa Secretaria Municipal das Mulheres e por toda a rede de proteção que a gente tem organizado aqui em Maringá. É muito importante dar visibilidade à violência contra a mulher, porque esta é uma questão cultural que nós temos que discutir muito para poder romper. Temos todos que fazer esse enfrentamento que precisa ser feito à violência doméstica e a todas as violências, para que a mulher de fato viva uma vida segura”, afirmou a vereadora.

O encontro foi promovido pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, por meio do Programa Mulher Segura, em parceria com a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de Maringá. O objetivo foi promover um momento de escuta, troca de experiências e construção coletiva de estratégias voltadas ao enfrentamento da violência doméstica.

O evento reuniu autoridades, profissionais e integrantes da rede de proteção à mulher, fortalecendo a integração entre os serviços e alinhando ações para ampliar o acolhimento e a segurança das mulheres em situação de violência.

A presença da Câmara de Vereadores de Maringá no encontro reforça o papel do Legislativo no apoio às iniciativas que promovem segurança, dignidade e proteção às mulheres, além de ampliar o diálogo entre o poder público e a sociedade na construção de uma cidade mais justa e igualitária.

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