Prefeitura de Maringá inaugura novo Cmei Purificação de Jesus Valente

A Prefeitura de Maringá, por meio das secretarias de Educação e de Obras Públicas, inaugurou nesta sexta-feira, 20, o novo Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Purificação de Jesus Valente, localizado no Jardim Itália II. Com investimento de mais de R$15 milhões, a nova unidade possui 3.775,95 metros quadrados de área construída e é quase três vezes maior que o antigo prédio, que foi demolido para dar lugar à nova estrutura. O espaço foi projetado para atender até 375 crianças em período integral.

“O novo Cmei representa o nosso compromisso com a educação e com o futuro das nossas crianças, garantindo um espaço moderno, seguro e adequado para o desenvolvimento. Entregamos o espaço com alegria e acreditamos que investir na educação também é fortalecer a nossa comunidade”, destacou o prefeito Silvio Barros.

A secretária de Educação, Adriana Palmieri, ressaltou a qualidade da estrutura e o impacto da nova unidade para a rede municipal. “Essa é uma unidade planejada para oferecer atendimento completo, com espaços adequados ao desenvolvimento das crianças. Uma obra que representa políticas públicas eficientes e de qualidade para a nossa sociedade”, afirmou.

O deputado federal Ricardo Barros também ressaltou a importância da obra. “Cada desafio superado reforça o nosso compromisso de continuar melhorando sempre, com seriedade, responsabilidade e foco na excelência das entregas à população”.

A diretora do Cmei, Tatiana Cremoneis, destacou a importância da obra para a comunidade local. “É uma conquista muito esperada pelos moradores, que agora contam com uma estrutura mais ampla e preparada para atender as crianças e apoiar as famílias. Para mim, é uma alegria retornar a este Cmei e ver ele totalmente renovado”, disse.

O vereador Luiz Neto, que representou a Câmara Municipal durante a cerimônia, também destacou a relevância da entrega. “Essa conquista representa mais qualidade de vida para a população e reafirma o compromisso do município com o bem-estar das pessoas”, afirmou.

Estrutura – O novo Cmei conta com estrutura moderna e completa, com 15 salas de aula climatizadas, além de salas de estimulação, multiuso, amamentação e alimentação, refeitório, ateliê e brinquedoteca. A unidade também dispõe de pátio coberto, quadra, playground, lactários, cozinha, lavanderia, depósitos e áreas administrativas, como secretaria, diretoria e sala dos professores.

Os ambientes foram projetados para garantir conforto, acessibilidade e qualidade no atendimento, com sanitários adaptados, banheiros com banheiras embutidas e espaços apropriados para o desenvolvimento das crianças.

Sobre a homenageada – O Cmei mantém o nome Purificação de Jesus Valente em homenagem a uma figura importante na história de Maringá. Conhecida como Dona Puri, ela foi primeira-dama do município entre 1969 e 1972 e teve papel fundamental na área social, sendo responsável pela fundação do Serviço de Obras Sociais (SOS) de Maringá, em 1969.