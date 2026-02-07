EducaçãoMaringá

Após um ano continua o descaso com as crianças de Maringá

Obter vagas na rede municipal de ensino é um desafio e não é pra qualquer mortal

Foto de redação redação07/02/2026
FILAS CMEI Após um ano continua o descaso com as crianças de Maringá

A Secretaria Municipal de Educação, reclamam pais, não está conseguindo atender a demanda – e não bastasse isso há casos no mínimo interessantes. Uma menina estava num dia na 23ª posição na fila de espera; no dia seguinte, passou a ser a 24ª.

Como assim?”, questiona o pai, com uma reação que “bate” com informações de bastidores de que a fila tem sido “cortada” – e, dizem, por interferência de políticos.
Neste caso, o pai foi à sede da secretaria, anotaram os dados e pediram que telefonasse no dia seguinte, pois já teriam vaga em alguma escola perto de sua casa. “Porém, o número só dá ocupado e, quando chama, ninguém atende”, diz.

Um tumulto diante da intensa procura e também das “carteiradas” para furar fila. Haveria listas feitas por vereadores e encaminhadas diretamente à Seduc. Justificaria a benesse o fato de a base do prefeito estar pronta para permitir as viagens internacionais do prefeito sem que ele precise comunicar a Câmara, não informando eventuais gastos com diárias e quantidade de pessoas na comitiva. A próxima é para a Colômbia. A atual administração será a primeira de toda a história da cidade a se isentar deste tipo de informação antes de qualquer viagem que não ultrapasse 15 dias.

Enquanto isso, pais, filhos e muitos servidores vão vivendo a dura realidade, essa que muitos fingem não existir. (inf Angelo Rigon)

Etiquetas
Foto de redação redação07/02/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Vereador cobra Copel por descumprimento contratual na coleta de resíduos de poda em Maringá

Vereador cobra Copel por descumprimento contratual na coleta de resíduos de poda em Maringá

30/01/2026
Foto de Aprovação da gestão Silvio Barros cai quase 18%

Aprovação da gestão Silvio Barros cai quase 18%

29/01/2026
Foto de Para 68,8%, IPTU é ‘caro’ ou ‘muito caro’

Para 68,8%, IPTU é ‘caro’ ou ‘muito caro’

28/01/2026
Foto de Coronel da PM se sente com cara de palhaço após receber a cobrança do IPTU de Maringá

Coronel da PM se sente com cara de palhaço após receber a cobrança do IPTU de Maringá

25/01/2026
Botão Voltar ao topo