Após um ano continua o descaso com as crianças de Maringá

A Secretaria Municipal de Educação, reclamam pais, não está conseguindo atender a demanda – e não bastasse isso há casos no mínimo interessantes. Uma menina estava num dia na 23ª posição na fila de espera; no dia seguinte, passou a ser a 24ª.

“Como assim?”, questiona o pai, com uma reação que “bate” com informações de bastidores de que a fila tem sido “cortada” – e, dizem, por interferência de políticos.

Neste caso, o pai foi à sede da secretaria, anotaram os dados e pediram que telefonasse no dia seguinte, pois já teriam vaga em alguma escola perto de sua casa. “Porém, o número só dá ocupado e, quando chama, ninguém atende”, diz.

Um tumulto diante da intensa procura e também das “carteiradas” para furar fila. Haveria listas feitas por vereadores e encaminhadas diretamente à Seduc. Justificaria a benesse o fato de a base do prefeito estar pronta para permitir as viagens internacionais do prefeito sem que ele precise comunicar a Câmara, não informando eventuais gastos com diárias e quantidade de pessoas na comitiva. A próxima é para a Colômbia. A atual administração será a primeira de toda a história da cidade a se isentar deste tipo de informação antes de qualquer viagem que não ultrapasse 15 dias.

Enquanto isso, pais, filhos e muitos servidores vão vivendo a dura realidade, essa que muitos fingem não existir. (inf Angelo Rigon)