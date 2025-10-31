Pela saída da diretoria

Educação

Ato pede destituição da diretoria do Colégio Estadual Dirce de Aguiar Maia

Estudantes e representantes da APP-Sindicato realizaram na manhã de hoje um ato em frente ao Colégio Estadual Dirce de Aguiar. O objetivo foi pedir o fim do assédio moral que tem sido registrado no local.

Na semana passada, uma professora tentou tirar a vida no ambiente de trabalho. Um dos motivos teria sido o assédio moral na escola.
A APP-Sindicato pede a destituição da diretoria, colocada no local em razão do projeto Parceiros da Escola, que terceirizou a parte administrativa do colégio.
Lideranças de grêmio estudantil da Umes (União Maringaense dos Estudantes) estiveram presentes. O assessor da deputada estadual Ana Júlia (PT) Victor Simião também. (inf Angelo Rigon)

