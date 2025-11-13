Plano de carreira dos professores de Maringá está atrasado

O vereador Luiz Neto, vice-presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Maringá e líder do Governo na Casa, protocolou um requerimento pedindo informações à Prefeitura sobre a recomposição da Comissão de Revisão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do Magistério Municipal.

O pedido tem como objetivo garantir valorização profissional, transparência e diálogo permanente com os servidores da educação. De acordo com a Lei nº 1.019/2015, o PCCR deve passar por revisão geral a cada quatro anos, mas o último processo foi realizado em 2019, e desde então a comissão responsável não foi recomposta, o que impede a atualização do plano e impacta diretamente na evolução da carreira dos professores.

Luiz Neto destacou que vem dialogando frequentemente com o prefeito Silvio Barros, que tem se mostrado sensível à demanda dos servidores do magistério e disposto a construir uma solução para o tema.

“O Plano de Carreira é um instrumento fundamental para valorizar nossos educadores. Tenho conversado com o prefeito Silvio e com a secretária de Educação, professora Adriana Palmieri, que também tem mantido um diálogo constante sobre o assunto. Precisamos encontrar um caminho equilibrado e responsável, que una o Executivo, o Legislativo e representantes da categoria na construção da melhor solução para a categoria”, afirmou o vereador.

Com o requerimento, Luiz Neto reforça seu compromisso com uma educação pública de qualidade e com o fortalecimento das políticas de valorização do magistério, sempre pautando suas ações no respeito, diálogo e parceria entre todos os setores envolvidos.