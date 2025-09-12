Acidente

Mulher é socorrida após capotar automóvel no centro de Maringá

O acidente aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, 11, no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Santos Dumont, no centro de Maringá. Uma mulher de 38 anos que dirigia um Fiat Mobi provocou uma batida que envolveu também um GM Corsa.

Os dois automóveis seguiam pela Getúlio Vargas em direções contrárias quando a condutora do Mobi fez a conversão para acessar a Santos Dumont. A motorista precisaria dar a preferência para o condutor do Corsa. A batida foi tão forte que o Fiat Mobi capotou.

Um pedestre que estava tentando atravessar a rua quase foi atingido por um dos carros. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate da motorista que sofreu apenas escoriações. Já o motorista do Corsa recusou atendimento. (inf André Almenara)

