Motorista sem habilitação atropela e mata idoso no centro de Marialva

Ervaldo Malavasi Boti, de 75 anos, morreu atropelado por um caminhão no início da tarde desta terça-feira, 3, na Avenida Cristovão Colombo, em Marialva. O idoso estava atravessando fora da faixa de pedestre quando foi atingido pelo caminhão. A vítima morreu na hora.

Testemunhas relataram que o semáforo estava aberto para os veículos quando houve o contato do caminhão e o pedestre. Laércio Ventura Barros, de 60 anos, foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Marialva para ser avaliado por uma equipe de enfermagem.

A Polícia Civil de Marialva confirmou que deu negativo o resultado do etilômetro. A polícia também confirmou que a carteira de habilitação do condutor está suspensa. O site apurou que o motorista do caminhão se envolveu em um acidente no último fim de semana no perímetro urbano.

O caminhão bateu na traseira de um automóvel. O condutor do caminhão estava embriagado. O homem foi conduzido ao plantão da Delegacia de Polícia Civil onde foi autuado em flagrante no crime de embriaguez.

Na última segunda-feira, 2, o motorista do caminhão foi colocado em liberdade após passar por uma audiência de custódia. Em 2023, o mesmo motorista se envolveu em um acidente. Ele estava embriagado. Laércio Ventura perdeu a carteira de habilitação.

Desde então, Laércio dirige o caminhão sem permissão. Após deixar o Pronto Atendimento, o motorista deverá ser ouvido pelo delegado de polícia. A perícia realizou imagens do local do atropelamento. O laudo será juntado no inquérito policial. (inf André Almenara)