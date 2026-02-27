Serviço

Menção Honrosa

Foto de redação redação27/02/2026
delegado adao claudia Menção Honrosa

O delegado-chefe da 9ª Subdivisão Policial de Maringá, Adão Wagner Loureiro Rodrigues, recebeu hoje a menção honrosa da Assembleia Legislativa pelos 40 anos de serviços prestados ao estado. O autor da proposição foi o deputado Dr. Leônidas e a entrega feita por sua assessora Claudia Bocchi.

Com mais de 37 anos de carreira policial, o Dr. Adão é uma referência de preparo, com trajetória de peso,  foi Delegado Chefe em Cianorte, Delegado de Sarandi e Vice-Diretor da Escola Superior da Polícia Civil. Pós-graduado em Gestão em Segurança Pública e Direito Processual, traz para Maringá uma visão estratégica de combate ao crime.

Foto de redação redação27/02/2026
Foto de redação

redação

