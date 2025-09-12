O jornalista Gilson Aguiar comanda o HojePod, canal do youtube em que toda sexta-feira traz a tona pautas e discussões sobre o cotidiano regional e nacional. Nesta edição os convidados Juliane Guzzoni e Agnaldo Vieira opinaram sobre temas importantes aos internautas. O jornalista Diniz Neto, idealizador do projeto, pretende estender com inovações e participações ainda mais no HojePod.