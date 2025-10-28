Programação do Canal 10 de Maringá volta com rede ampliada e com participação do Delegado Jacovós

Agora o Canal 10 de Maringá está associado à Rede Geradora Cinturão Verde de Cianorte, sob a presidência de Roberto Acioli, que apresenta, das 11h30 às 13h, o programa 190.

O programa Paraná Cidades com o Delegado Jacovós, que antes era transmitido apenas pelo Canal 10 de Maringá e pelo Canal 38 de Apucarana, passa a ser exibido em rede.

A programação agora atinge uma ampla região que inclui Cianorte, Maringá, Campo Mourão, Umuarama, Guarapuava e diversas outras cidades em todo o Paraná.

De segunda a sexta-feira, das 17h às 18h, o público acompanha o Programa Paraná Cidades, com notícias, entrevistas e utilidade pública. Aos domingos, das 12h às 13h, vai ao ar o Programa Delegado Jacovós e Amigos, com o melhor da música sertaneja raiz.

Segundo a assessoria do deputado estadual Delegado Jacovós, a incorporação do Canal 10 de Maringá à rede possibilita uma nova alternativa para os telespectadores que buscam conteúdos regionais, informativos e próximos da realidade local, sem depender exclusivamente das grandes redes nacionais.