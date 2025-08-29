Canal 10 esclarece veiculação sobre programação da TV

Após veiculação de comunicado ser creditado a RTV Canal 10, o setor jurídico da emissora vem a público esclarecer os fatos:

“A Estação Retransmissora de TV de Sarandi vem a público esclarecer que circulou em veículos de imprensa uma nota informando que por determinação de uma nova resolução e adequação exigida pela ANATEL, houve a interrupção da programação.

Informamos que o comunicado anterior não foi elaborado e, tampouco autorizado a sua divulgação ao público, sendo importante destacar que apenas o atual sócio administrador possui poderes legais para representar a emissora e expedir comunicados oficiais em seu nome.

Quanto ao conteúdo da nota, esclarecemos que a interrupção temporária da programação não decorre de determinação da ANATEL ou resolução normativa, mas sim de questões técnicas administrativas, que já estão em fase de solução para o restabelecimento integral da grade de programação.

A Estação Retransmissora de TV de Sarandi reafirma seu compromisso com a transparência, a regularidade de suas atividades e o respeito a seus clientes, parceiros e telespectadores, repudiando qualquer ato de terceiros que busque usurpar sua representação e prejudica-la, os quais sofrerão as medidas judiciais cabíveis.”