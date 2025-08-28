Por determinação da Anatel, RTV canal 10 sai do ar com programação regional

A emissora RTV Canal 10 de Maringá, teve determinação desde o final de semana passado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para suspender a programação regional, podendo até o momento apenas veicular programação gerada pela Rede Minas.

Alguns programas regionais estavam sendo interrompidos por questões legais, fato que fez a direção da emissora emitir uma nota:

“Prezados clientes e parceiros,

Informamos que, por determinação de uma nova resolução e adequação exigida pela

ANATEL, a TV10 irá interromper temporariamente a veiculação de programas

terceirizados.

Agradecemos imensamente a todos os nossos parceiros e clientes que estiveram conosco até

aqui, contribuindo para o crescimento e fortalecimento de nossa programação.

Estamos trabalhando para que, em breve, possamos retomar nossa programação e

estarmos juntos novamente, oferecendo sempre o melhor conteúdo e uma parceria sólida.

Reforçamos que a TV10 continuará produzindo e transmitindo

conteúdos em nossos canais digitais (redes sociais) e Radio.

Contamos com a compreensão de todos e seguimos à disposição para quaisquer

esclarecimentos.”

A emissora maringaense atualmente é dirigida pela igreja Batista Renovada, e segundo informações o empresário João Cioffi ainda tem uma participação societária na TV.