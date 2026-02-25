Gestão Silvio Barros derruba otimismo entre empresários

Da confiança ao pessimismo em menos de um ano. O empresariado maringaense não está otimista com o futuro na cidade. O dado é da Pesquisa de Opinião do Empresário do Comércio, elaborada pela Fecomércio PR e Sebrae PR. Chama a atenção que o índice em Maringá é muito menor que a média estadual, o que mostra que questões locais trazem pessimismo elevado aos empresários do município.

Enquanto a média estadual de otimismo está em 28,7%, com queda de 4,8 pontos percentuais, em Maringá o índice caiu impressionantes 16,9 pontos percentuais. Isso implica que questões locais, além das regionais e nacionais, pesaram demais na avaliação dos empresários. Bem ao contrário do início de 2025, quando a pesquisa mostrava que o empresariado maringaense era o mais otimista do Estado.

Alta nos impostos municipais, problemas de infraestrutura recorrentes, falhas graves na zeladoria da cidade, sensação de insegurança e dificuldades na obtenção de licenças e alvarás são problemas que afetam os negócios e fazem os empresários deixarem de acreditar na gestão Silvio Barros. Além disso, os empresários também avaliam mal as “missões” internacionais do prefeito sem benefício à cidade, além do desinteresse do gestor na busca de soluções dos problemas de Maringá.

O caso do Natal é emblemático. Responsável por trazer milhares de turistas para a cidade desde a criação do Maringá Encantada, o desempenho pífio no último ano (apesar da “missão” de Silvio Barros a Frankfurt para trazer as últimas novidades natalinas para a cidade) projeta desempenhos ainda piores nos próximos anos da atual administração, com impacto direto no comércio local.