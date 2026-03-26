Prefeitura de Maringá antecipa folha de março e servidores recebem salários com maior ganho real

A Prefeitura de Maringá depositou nesta quarta-feira, 25, os salários dos 12.679 servidores municipais já com o reajuste da data-base, que representa o maior ganho real dos últimos 13 anos. O pagamento injeta cerca de R$ 76 milhões na economia do município, R$ 5 milhões a mais em comparação com a folha anterior. O aumento resulta do novo acordo que prevê reajuste salarial de 4,5%, correspondente ao INPC + 1,14% de ganho real, e implantação de um piso municipal, com reajuste diferencial para servidores operacionais que ganham o menor salário, o que beneficiou diretamente cerca de 1,8 mil trabalhadores, que tiveram ganho de até 36% sobre o vencimento anterior.

Servidora há nove meses, a auxiliar operacional Eliane Ribeiro Franco recebeu com alegria o salário reajustado na manhã desta quarta-feira, 25. Para ela, o aumento representa reconhecimento e melhores condições para o dia a dia da família. “Desde quando entrei, o aumento era aguardado, porque o salário era baixo. A gente estava esperando por isso. Achei o aumento muito bom, é uma forma de valorizar o nosso serviço, que é árduo. Esse dinheiro a mais é importante para mim e para a maioria dos operacionais, vai ajudar bastante a nossa família e facilitar o dia a dia”, afirmou.

A criação do novo piso municipal para servidores operacionais foi aprovada por ampla maioria em assembleia realizada em 10 de março, após diálogo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maringá (Sismmar). Com a medida, o menor salário municipal passou a ser de R$ 2.407,90, substituindo o valor anterior de R$ 1.770,17. Ao todo, 18 categorias foram beneficiadas com a criação do novo piso, que também incide em férias e decimo-terceiro salário.

O vale-alimentação também foi reajustado, passando de R$ 528 para R$ 551. Alem disso a contrapartida do servidor agora é escalonada conforme a faixa salarial: servidores com remuneração de até R$ 2.407,90 contribuirão com R$ 27,55; aqueles com salários entre R$ 2.407,91 e R$ 5 mil pagarão R$ 55,10; e servidores com remuneração acima de R$ 5.000,01 terão contrapartida de R$ 82,65.

Para o prefeito Silvio Barros, o resultado representa um avanço construído com diálogo e responsabilidade com quem garante o funcionamento dos serviços públicos. “É cuidar de quem cuida. Esse é um momento importante de valorização dos nossos servidores. Mantivemos o diálogo aberto durante todo o processo e avançamos em medidas que trazem mais justiça salarial, especialmente para quem estava na base da estrutura administrativa. É o maior ganho real dos últimos 13 anos e um passo concreto para melhorar a vida das pessoas que trabalham diariamente para cuidar da cidade e atender a população”, destacou.

Com a implementação do piso, a gestão municipal passa a alinhar os salários desses profissionais ao maior piso salarial fixado pelo Governo do Estado do Paraná, fortalecendo a política de valorização dos servidores da base salarial. Outro ponto incluído nas negociações e aprovado foi a criação de um auxílio social destinado a servidores aposentados com menores rendimentos. O valor ainda está em estudo e deverá ser apresentado até junho de 2026.