O protagonismo feminino no campo ganhou destaque durante o 8º Encontro das Mulheres que Fazem a Diferença no Agro Brasileiro, realizado pela Sociedade Rural de Maringá dentro da programação da Expoingá 2026. O evento reuniu produtoras rurais, gestoras, comunicadoras e lideranças do agronegócio para uma manhã de troca de experiências, networking e valorização da atuação feminina no setor.

A abertura oficial contou com a presença da presidente da Rural Mulher, Pathy Chiaretto, da primeira-dama da SRM, Sandra Araujo Pinto, e da diretora da Rural Mulher, Terezinha Perin. Durante o encontro, as lideranças ressaltaram a importância da presença feminina na transformação do agronegócio brasileiro, especialmente nas áreas de gestão, inovação e sustentabilidade.

Em discurso durante a abertura, Terezinha Perin destacou a força das mulheres que atuam diariamente no desenvolvimento do campo e da educação ligada ao agro.

“É com muita alegria e gratidão que conseguimos alcançar as mulheres que fazem a educação no agro do nosso Brasil. Hoje celebramos mulheres fortes, trabalhadoras, empreendedoras e inspiradoras que contribuem diariamente para o desenvolvimento das nossas famílias e da nossa sociedade”, afirmou.

A programação técnica reuniu nomes de destaque do cenário nacional. A produtora rural e embaixadora do agro Sônia Bonato abriu o ciclo de palestras abordando temas ligados à gestão rural e representatividade feminina no setor.

Na sequência, a advogada e pilota de drones Rafaela Moysés apresentou soluções tecnológicas voltadas à agricultura de precisão e ao cultivo de grãos. Já a influenciadora digital Farlen Pacheco falou sobre comunicação, presença feminina e fortalecimento da imagem da mulher na pecuária e na produção de soja.

O debate sobre marketing estratégico e posicionamento do agro perante a sociedade ficou por conta da jornalista e especialista Monaliza Pelicioni. Encerrando a programação, Renata Camargo reforçou a importância da liderança feminina, das conexões estratégicas e da construção de redes de apoio dentro do agronegócio.

O encontro terminou com a mensagem de que o agronegócio brasileiro segue ampliando espaços para o desenvolvimento humano, inovação e acolhimento, consolidando o papel das mulheres como protagonistas no crescimento do setor.