Espetáculo “Pequenos Gigantes” chega a Maringá nesta segunda

O público infantil e as famílias de Maringá terão a oportunidade de assistir a um espetáculo inédito de dança contemporânea. Na próxima segunda-feira, 22, às 15h, o Teatro Reviver Magó recebe o espetáculo “Pequenos Gigantes”, uma produção que une arte, ciência e consciência ambiental em uma experiência lúdica e inclusiva.

O espetáculo traz para o palco o universo dos artrópodes – como formigas, borboletas, aranhas, besouros, abelhas e gafanhotos – em coreografias inspiradas nos movimentos da natureza. Com figurinos impactantes e trilha sonora de René Aubry, a obra estimula a imaginação das crianças enquanto aborda temas como trabalho em equipe, preservação ambiental e diversidade.

Segundo o roteirista Renan Sota, a proposta é envolver o público por meio da dança e da sensibilidade artística, “Queremos despertar a curiosidade e a admiração das crianças para os pequenos seres que têm papéis fundamentais na natureza. É um espetáculo que educa, diverte e ainda incentiva o respeito pela diversidade da vida”, afirma.

O projeto tem a direção de Tiago Martins, roteiro de Renan Sota, com produção de Bya Paixão, e traz como diferencial o compromisso com a acessibilidade. Durante a apresentação, haverá audiodescrição para crianças com deficiência visual e uma visita tátil ao cenário, permitindo que elas explorem texturas, formas e elementos da montagem antes da performance.

Além disso, como contrapartida social, o grupo prevê apresentações gratuitas em cidades do Estado do Paraná, ampliando o acesso de crianças em situação de vulnerabilidade à experiência artística. Com forte apelo visual e educativo, “Pequenos Gigantes” já passou por Ponta Grossa e agora chega a Maringá, seguindo depois para Telêmaco Borba (27/09) e Guarapuava (28/09).

Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, Ministério da Cultura – Governo Federal.

Serviço

Evento: Espetáculo infantil Pequenos Gigantes

Data: 22 de setembro de 2025 (segunda-feira)

Horário: 15h

Local: Teatro Reviver Magó

Endereço: Praça Todos os Santos, s/n – Zona 2, Maringá – PR

Entrada: Gratuita