Domingo tem Parada LGBT

Nem a previsão de tempo instável vai frear o orgulho e a mobilização em Maringá. A Associação Maringaense LGBT (AMLGBT) confirmou que a 13ª Parada LGBT de Maringá acontecerá com chuva ou sol neste domingo, 17.

O evento, que já é tradicional no município, celebra 13 anos de história sempre no mês de maio. A escolha da data é estratégica e simbólica, em referência ao Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, celebrado em 17 de maio, reforçando o caráter político, de resistência e de celebração da diversidade na região.

Segundo a presidente da AMLGBT, Margot Jung, toda a estrutura e as atrações já estão confirmadas e vêm sendo divulgadas nas redes sociais oficiais do evento. A organização reforça o convite para que toda a comunidade e apoiadores participem da programação, levando capa de chuva ou guarda-chuva, se necessário.

“A Parada vai acontecer. Chuva ou sol, estaremos nas ruas celebrando o orgulho, a diversidade e o direito de existir com respeito e dignidade”, destacou Margot.