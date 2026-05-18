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Com divulgação científica descontraída em bares de Maringá, festival internacional ‘Pint of Science’ começa hoje

Foto de redação redação18/05/2026
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Começa nesta segunda-feira, 18, em Maringá, o festival internacional ‘Pint of Science’, que transforma bares da cidade em espaços de conversa e debate sobre divulgação científica. Até quarta-feira, 20, a ação reunirá pesquisadores, estudantes e a população em rodas de conversa descontraídas sobre diversos temas, como nanotecnologia, arte, antirracismo, fungos magnéticos e morcegos, aproximando a ciência do cotidiano. Voltadas para maiores de 18 anos, as atividades ocorrem em seis bares da cidade, sempre a partir das 19h. A participação é gratuita .

O festival, que ocorre simultaneamente em 25 países, é promovido em Maringá pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e pela Unicesumar, com apoio da Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo (Saet).

QUANDO: Segunda, 18, terça, 19 e quarta-feira, 20, sempre às 19h
ONDE: RedCor Cervejaria; Caravelha Bar e Restaurante; Hórus Cervejaria; Bar apenas Bar; Atari Bar; e Don Beer
Programação:

Segunda-feira, 18
RedCor Cervejaria – ‘Fungos magnéticos: inovação e nanobiotecnologia’
Caravelha Bar e Restaurante – ‘Ciência: o encanto que dura para sempre’

Terça-feira, 19
Hórus Cervejaria – ‘A revolução invisível no campo: o poder da nanotecnologia’
Bar apenas Bar – ‘Quem pode participar da luta antirracista?’

Quarta-feira, 20
Atari Bar – ‘Morcegos: extraordinários por natureza’
Don Beer –’ Da necessidade da arte’

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