Expoingá 2026 encerra programação com grande final do rodeio e arena lotada

A Expoingá chegou ao fim neste domingo, em Maringá, com a grande final do rodeio, reunindo um público expressivo na arena do Parque de Exposições e confirmando o sucesso de mais uma edição da feira.

A noite de encerramento foi marcada por emoção, tradição e momentos simbólicos que reforçaram a importância cultural do rodeio dentro da programação. Logo no início, a presidente da Sociedade Rural Jovem, Vanessa Vargas, entrou na arena conduzindo a imagem de Nossa Senhora Aparecida, em um gesto de fé e pedido de bênçãos para o espaço, os competidores e o público presente.

Na sequência, o locutor Marco Brasil protagonizou um momento especial ao entoar um louvor, convidando o público à reflexão e espiritualidade. A arena acompanhou o momento, criando um clima de união antes do início das disputas decisivas.

A tradicional entrada das bandeiras também integrou a cerimônia de abertura, saudando o público e reforçando o caráter solene do evento. Em seguida, foi realizada a execução do Hino Nacional Brasileiro ao som da viola, reunindo todos os presentes em um momento de respeito e celebração.

O presidente da Sociedade Rural de Maringá, Henrique Pinto, participou ativamente da abertura, percorrendo a arena montado a cavalo ao lado da diretoria. Durante sua fala, destacou a essência do evento e a dedicação da equipe organizadora. “É isso que a gente gosta: boi, cavalo e rodeio. Estamos aqui sempre, com a diretoria à disposição. Não me canso de dizer que estamos aqui para fazer o que é certo e justo”, afirmou.

Na sequência, Henrique Pinto realizou a abertura oficial ao tocar o berrante, marcando simbolicamente o início da última noite de competições.

As provas começaram com a modalidade Team Roping, seguida pelo cutiano, que trouxe à arena competidores e animais de alto nível técnico. Na sequência, o público acompanhou as provas de Três Tambores e, encerrando a programação esportiva, a tradicional montaria em touros, uma das mais aguardadas e que garantiu fortes emoções até o final.

Além das disputas, o rodeio também manteve momentos de interação com o público. O tradicional “beijo no telão” foi um dos destaques, divertindo e aproximando os casais presentes, que participaram ativamente da experiência na arena.

A grande final reuniu competidores de destaque nacional e consolidou o alto nível técnico das disputas ao longo dos dois dias de rodeio. Ao todo, as modalidades distribuíram mais de R$ 100 mil em premiações, além da cobiçada fivela de campeão da Expoingá, símbolo de prestígio no circuito.

Encerrando 11 dias de programação intensa, a Expoingá 2026 se despede com saldo positivo, marcada por grandes shows, encontros, negócios e entretenimento para diferentes públicos. Com arena cheia, forte participação popular e organização elogiada, o evento reforça sua posição como uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil e um dos principais acontecimentos do calendário paranaense.

Ganhadores

Montaria em Touros

1º Matheus Guisini – Arapongas/PR

2º Augusto Ferreira – Tupinambá/PR

3º Luiz Gabriel Rosa – Baguaçu/PR

4º Nattan Ramos – Nova Esperança/PR

5º Fernando Santos – Pérola/PR

Montaria em Cavalos (Cutiano)

Campeão: Diego Garcia – Chapadão do Sul/MS

Montaria em Cutiano

1º Diego Garcia – Chapadão do Sul/MS

2º Felipe Nunes – Pirapora do Bom Jesus/SP

3º Lucas Batista – Abatiá/PR

4º José Henrique Ferreira – Jardim Alegre/PR

5º Luiz Augusto Morais – Santo Antônio da Platina/PR