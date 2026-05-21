Uma maringaense em Cannes

A atriz Priscila Buiar, nascida em Maringá em 7 de novembro de 1991 e formada em Artes Cênicas na Universidade Estadual de Londrina, participa do longa-metragem independente A matter of time (Uma questão de tempo), gravado em Nova Iorque, que foi exibido ontem à noite no Festival de Cannes. O filme foi selecionado para a mostra Emerging Filmmaker Showcase do American Pavilion, uma das mais prestigiadas vitrines dedicadas a novos cineastas no maior festival de cinema do mundo, informa o Correio Braziliense.

A sessão oficial aconteceu lotada e contou com a presença de parte da equipe do filme, que foi gravado em 2025 A matter of time é um drama envolvente que acompanha Milena, uma mãe beneficiária do DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), programa que protege jovens imigrantes que chegaram aos Estados Unidos ainda crianças. Certa noite, sua rotina ao lado da filha Sofia é brutalmente interrompida por uma iminente operação do ICE, a agência de controle de imigração americana. À medida que os agentes se aproximam, a mãe de Milena a incentiva a fugir. Inicia-se então uma fuga tensa, durante a qual Milena cruza com um agente que, tocado por um momento de conexão humana compartilhado, lhe oferece uma breve e frágil chance de escapar da captura.

Ao final da exibição, a atriz maringaense subiu ao palco para breves palavras. Esta é a primeira vez da artista no Festival de Cannes. “Estar aqui, não só participando e assistindo aos filmes, mas também tendo a honra e a oportunidade de exibir o meu — no qual interpreto Milena, a protagonista — é de uma satisfação imensa, como um sonho se tornando realidade”, declarou a atriz.