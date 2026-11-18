A Câmara Municipal de Mandaguaçu aprovou, por cinco votos favoráveis e três contrários, a instauração de uma comissão processante contra o prefeito Beto Dentista. A decisão representa o início de um procedimento que poderá resultar na cassação do mandato do chefe do Executivo municipal.

O pedido foi apresentado pelo morador Matheus Brites e tem como fundamento o Decreto-Lei nº 201/1967, que estabelece regras para a responsabilização de prefeitos e vereadores.

A denúncia envolve possíveis irregularidades na execução das obras da chamada supercreche do município. O caso também é acompanhado pelo Ministério Público, que investiga problemas estruturais e suspeitas de superfaturamento que ultrapassariam R$ 400 mil.

Entre os pontos levantados na apuração estão pagamentos por serviços e estruturas que supostamente não teriam sido executados, além de possíveis alterações nos valores de referência utilizados para a compra de materiais, o que teria elevado os custos da obra.

Na votação que autorizou a abertura do procedimento, foram favoráveis os vereadores Marieldo Amorim, Professor Mário, Vinícius Vitorette, Fabrício Martelozzi e Karina Grossi. Votaram contra Lúci Amorim, Fernando de Souza e Raul Coelho.

Com a aprovação, a comissão ficou composta por Fabrício Martelozzi, que assumirá a presidência; Vinícius Vitorette, responsável pela relatoria; e Marcio Navachi, presidente da Câmara, como membro.

A comissão deverá conduzir os trabalhos de apuração, garantindo o direito de defesa ao prefeito. O andamento do procedimento poderá definir os próximos passos de uma eventual decisão sobre a permanência de Beto Dentista no cargo.